Prawie 2 tyg milczenia ws. Neumanna

- Mija 13. dzień bez reakcji Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej. Widać tutaj podwójne standardy – mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł PiS Marcin Horała. Według niego, "Polacy mają prawo do wysokich standardów we wszystkich partiach, nie tylko w PiS"

CBA poinformowało o złożeniu zawiadomienia do prokuratury po kontroli oświadczeń majątkowych posła PO-KO Sławomira Neumanna.Jak wynika z informacji przedstawionych przez portal wpolityce.pl, kontrola CBA dotyczyła prawdziwości i prawidłowości oświadczeń o stanie majątkowym z lat 2013-18 przez Sławomira Neumanna jako posła i jako wiceministra zdrowia (2012-2015). Trwała ona od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

– W PiS osoby, co do których pojawiają się pewne zarzuty, czy podejrzenia, są dymisjonowane. W przypadku Sławomira Neumanna mamy do czynienia z postawionymi przez prokuraturę zarzutami – wskazywał poseł.

– To dziennikarze wskazują, że Neumann za pieniądze poselskie miał kupować w perfumeriach, galeriach alkoholi czy restauracjach. Nawet się do tego publicznie nie odniósł, nie powiedział że to nie jest prawda. Każdy może się domyślić w związku z tym, że to jednak prawdopodobnie miało miejsce – mówił Horała.