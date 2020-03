Poznań: Pierwsza ofiara koronawirusa w Polsce

Polak 12.3.20 13:13

Jeśli przyjmuje się leki obniżające własną odporność i do tego są dołączone inne schorzenia -to łatwo przewidzieć rokowanie.

W zeszłym sezonie w Polsce zachorowało na grypę w Polsce ok 3,7 MILIONA osób ,zmarło ok 150 .

Ale o grypie nikt nie chce słyszeć w mediach .

Rozsądek , higiena itd itd i będzie OK