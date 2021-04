Pożar szpitala w Bagdadzie. Wiele ofiar i rannych

Co najmniej 27 osób zginęło, a 46 zostało rannych w pożarze, który wybuchł w nocy w szpitalu w Bagdadzie, na oddziale intensywnej terapii leczącym pacjentów z Covid-19 - informują irackie władze, jak donosi PAP.

Do pożaru szpitala Ibn al-Khatib doprowadzić miałe eksplozja butli z tlenem. Do eksplozji doszło zaś w wyniku nieprawidłowego przechowywania butli.

Na oddziale intensywnej terapii miało znajdować się 30 osób hospitalizowanych w wyniku zakażenia covid-19.

W internecie pojawiły się zdjęcia pokazujące akcję pożarniczą oraz pacjentów i chorych ewakuowanych ze szpitala.

Dozens killed in oxygen tank blast at Baghdad hospital https://t.co/IY6HJDcMc4 via @TheNationalNews