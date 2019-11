Powstał Zespół na rzcz Życia i Rodziny. Tworzą go posłowie PiS i Grzegorz Braun

Agnieszka 20.11.19 14:42

Nie wiem czy nie będzie zespołu Konfederacji, jeśli ten okaże się ściemą, choć niektórych posłów o to nie podejrzewam. Braun mam nadzieję, ze uczciwie zbada i ogłosi, co to za "ciało" się zebrało.

Póki co to jest to dla mnie manewr wyprzedzający/neutralizujący pomysł Konfederacjo a nie udowadniający dobrą wolę PiS w tych sprawach, bo Biejat ani skompromitowane lewackie krety w PiS wciąż nieodwołane w komisji ds społecznych i rodziny. No a ci z tego zespołu nie byli zainteresowani chyba, by do tamtej komisji dołączyć, gdzie będą kluczowe rozstrzygnięcia w kwestiach procedowania ustaw.