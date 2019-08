Poseł PiS o Trzaskowskim: Przez niego Wisła stała się największym ściekiem Polski

„Mam wrażenie, że absolutnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Warszawie. Warszawa go w ogóle nie interesuje. Ekscytuje się tym, jak robić karierę, a nie rozwiązywać problemy mieszkańców Warszawy” - mówił dziś o prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Żalek.

Przypomnijmy – do awarii w warszawskiej oczyszczalni ścieków doszło w środę. Dziś przedstawiciele rządu poinformowali po posiedzeniu sztabu kryzysowego, że powstanie most pontonowy oraz rurociąg. Ma to zapobiegać dalszemu zanieczyszczaniu Wisły przez ścieki. Dzięki wysiłkom wojska być może już za tydzień do rzeki nie będą trafiały nieczystości.