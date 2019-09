Porażka kolejnej obietnicy Trzaskowskiego

JS 3.9.19 21:59

Jak warszawiacy byli tacy pyszni i wybrali sobie tego gamonia to niech teraz radzą sobie sami. Jak coś nawali to ten gamoń przyjedzie i taśmą zaklei a jak tams się urwie to zawoła rząd i wojsko, bo Donka i Bronka już nie ma. Naobiecywał "realnego" programu i teraz realnie ma gdzieś wszystkie obietnice, śmieje się jak Macron - i co możecie mi zrobić ? Ja tu rządzę, macie cicho siedzieć i się słuchać.

Pozdr.