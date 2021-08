Polska zaoferowała zbiegłej białoruskiej atletce schronienie

"Polska gotowa jest pomóc Kristinie Timanowskiej, białoruskiej sportsmence zmuszonej przez reżim Łukaszenki do powrotu z Igrzysk Olimpijskich do Mińska" - napisał w mediach społecznościowych wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

"Zaoferowano jej wizę humanitarną i może kontynuować swoją karierę sportową w Polsce, jeśli taki będzie jej wybór" - czytamy we wpisie Przydacza.

Poland 🇵🇱 is ready to help Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlete ordered by the Lukashenka regime to return form Olympic Games to Minsk. She was offered a humanitarian visa and is free to pursue her sporting career in Poland if she so chooses.