Polska wygrywa ważny spór przed sądem UE. 1,4 mld zł trafi do Skarbu Państwa

Piotr Nowak 4.11.19 19:08

Znowu komuchy kradną ! Tym razem chodzi o 1.4 MLD zł !!!



Trzeba jak najszybciej przeprowadzić reformę sądownictwa. W związku z tym info dla PO.je-bów :

Zrozumcie wreszcie wy PO-je-by lewackie, że reforma sądownictwa nie jest robiona dla was !! Ona jest robiona NA WAS !!! Będziemy was gonić, ścigać, sądzić i zamykać za wszystkie czasy od 1945 do chwili obecnej. Będziemy was kastrować chemicznie lub chirurgicznie i wysiedlać na wschód !!!

Będzie wesoło - oj będzie !