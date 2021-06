Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych

Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, Polska znalazła się w grupie siedmiu krajów, które są podłączone od 1 czerwca do systemu unijnych certyfikatów covidowych.

- To system stworzony przez Komisję Europejską po to, by móc ułatwić swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej właśnie podczas pandemii - poinformował minister.

Jak dodał, dzięki certyfikatom będzie można poświadczyć fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19. Są też funkcje pokazujące bycie ozdrowieńcem oraz rejestrowany jest negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa.

Minister wyjaśniał, że certyfikat tego typu to "elektroniczny dowód" m.in. na to, że dana osoba przebyła chorobę.

- Drugi obszar, w którym certyfikaty będą wydawane, to jest kwestia negatywnego wyniku testu na COVID-19 - wskazał. Podkreślił także, że chodzi wyłącznie o testy PCR. - Komisja Europejska nie zdecydowała się jeszcze na włączenie testów antygenowych do tych, które potwierdzają status osoby niezakażonej – powiedział Niedzielski.

