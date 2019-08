'Polska przestała być bankomatem dla przestępców podatkowych'

Katolik 29.8.19 8:46

Położenie geograficzne faktycznie mamy bardzo ciekawe.

Wg orędzia Siostry Łucji 3 wojna światowa ma się zacząć od ataku Chin na Rosję.

Tutaj trzeba chyba szukać Pokoju.

Trzeba zrobić porządek z pojęciami zła, trzeba szukać dialogu.

No właśnie, to tylko pojęcia i nazwy ludzkie.

Nie możemy traktować zła tylko jak symbole bo to jest w takim razie iluzja.

Generał Jezuitów ma rację tutaj że zło jest bezosobowe, że może się podszywać pod różne osoby, ideologie, sekty.

Tutaj moim zdaniem Pismo Święte operuje również symbolami zła (szatan, smok, lewiatan, legion, asmodeusz)

Równocześnie trzeba stawiać opór złu poprzez walkę.

Tylko chodzi o to żeby walczyć najbardziej ze swoimi wadami. Wtedy osiągniemy Pokój serca w pierwszej kolejności, co rokuje dobrze do szerszego Pokoju-Światowego.

Nie walczmy z szatanem czy smokiem, tylko w pierwszej kolejności z własnymi wadami, np destrukcyjnymi nałogami które niszczą nas ludzi, rodziny, społeczność.

Moim zdaniem najbardziej szkodliwym, najsilniejszym nałogiem i złem dla ludzkości jest brudny sex bo posiadamy popęd seksualny nad którym musimy się uczyć panować.

Moim zdaniem najwięcej ludzi jest nieszczęśliwych właśnie przez nieuporządkowanie sfery seksualnej.

Musimy walczyć o czystość niezależnie od stanu cywilnego.

Tylko sami nie damy rady i tutaj musi być Wejście Boga do naszego serca w pierwszej kolejności, musimy Mu zaufać bo nie jest prosto walczyć z nałogami.

Jezu ufam Tobie.