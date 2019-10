Politycy żegnają Kornela Morawieckiego

Marcin № 4.10.19 14:24

Co z tego, flesze i blaski

U udajacych smutek brak pokory, stojąc nad trumną już myslą o czymś innym... o małych szachrajstwach, pomówieniach, lodach na boku



Czy ktos tam z obecnych naprawde ma Boga w sercu? Pytanie retoryczne... zaraz sie rozbiegną do swych zajęć, zaraz zapomną, trzeba gonić czas, bo pora późna, a tyle do zrobienia, do dogodzenia sobie, partii... nigdy Narodowi, Naród zapłaci



My zawsze pałacimy za ich zabawy, do końca... a bal trwa, dla nich, my patrzymy na teatr... Naród zapłaci