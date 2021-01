Polak z Plymouth może wrócić do kraju! Jest zgoda sądu

Wczoraj wieczorem rzeczniczka prasowa warszawskiej prokuratury okręgowej Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że 22 stycznia prokuratura ta złożyła wniosek do Sądu Okręgowego o całkowite ubezwłasnowolnienie Polaka ze szpitala w Plymouth, który przebywa w śpiączce.

Jak informuje prokuratura:

„Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratora orzekł o zabezpieczeniu postępowania poprzez wyrażenie zgody na przetransportowanie mężczyzny na terytorium Polski”.

Dodała, że mężczyzna pozostaje w stanie śpiączki farmakologicznej, a celem prokuratury jest zapewnienie mu możliwości ochrony należnych mu praw człowieka oraz obywatela, a w szczególności prawa do życia oraz zdrowia.

Podkreślono, że wystąpiono też o ustanowienie:

„[…] osoby najbliżej dla mężczyzny jego doradcą tymczasowym, w czasie trwania postępowania o ubezwłasnowolnienie”.

Dodano, że pozwoli to nie tylko na pełne zabezpieczenie jego interesów od chwili zainicjowania postępowania, ale też jego rodziny poprzez umożliwienie niezbędnych działań dla kontynuowania terapii.

Portal wpolityce.pl podkreśla, że działania zmierzające do uratowania życia Polaka przeszły w kolejną fazę po tym, jak Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości błyskawicznie odpowiedział na apel wiceministra Warchoła występując do sądu z wnioskiem o zgodę na transport Polaka. Marcin Warchoł dodał:

„Jako pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka wyrażam wielkie podziękowanie ministrowi Zbigniewowi Ziobro za tak szybką reakcję, za pełne zrozumienie dramatyzmu, postawienie na nogi całego ministerstwa. Wielkie też uznanie dla MSZ, Prokuratury Krajowej i Prokuratury Okręgowej w Warszawie, innych służb państwowych. Podziękowanie także dla sędziów, którzy zostali na wieczór w pracy, by móc szybko rozpatrzyć sprawę, gdy to było możliwe, gdy dotarły odpowiednie dokumenty”.

dam/PAP,wpolityce.pl