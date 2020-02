Połączyły ich … obłęd i … nienawiść do PiS. Daniel Olbrychski i Joanna Scheuring-Wielgus w amoku

tomasz 27.2.20 14:41

Ta wywłoka i ten rudy pijak pasują do siebie jak ulał. Obu brak piątej klepki są zdegenerowani umysłowo. Poza tym przemawia przez nich frustracja to ostatnie ma związek z PO. Partią niemiecką której od lat składali hołd a ta staje się bankrutem politycznym. Czego dowodem jest nieudolne zarządzanie gospodarką oraz rozkradanie państwa. Al e mimo tego tych dwóch kretynów są gotowi podpisać pakt z hitlerowską ( niemiecką ) PO . dlatego ich wypowiedzi nie ma co cytować tylko obu oddać do Tworek tam jest ich miejsce. Tyle w temacie. Mam nadzieję że przeczytacie i zrozumiecie że to banda kretynów.