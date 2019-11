Podpalił się przed sądem w Świdniku. Nowe doniesienia

Piotr Nowak 8.11.19 11:28

Apelujemy także do nadzwyczajnej kasty sędziów – podajcie się do dymisji póki was nie wyrzucamy na zbity ryj ! Wy nie jesteście Polakami, wy jesteście prawnikami durniami.



Lista sędziów Sądu Najwyższego:

Tomasz Artymiuk, Teresa Bielska-Sobkowicz, Wiesław Bluś, Marian Buliński, Krzysztof Cesarz, płk Józef Dołhy, Dariusz Dończyk, Tadeusz Ereciński, Teresa Flemming-Kulesza, Małgorzata Gensdorf, Janusz Godyń, gen. Dywizji, Katarzyna Gonera, Antoni Górski, Beata Gudowska, Jacek Gudowski, Józef Iwulski, oficer kpt LWP, Przemysław Kalinowski, Anna Kozłowska, Jerzy Kuźniar, Michał Laskowski, ppłk Edward Matwijów, Anna Owczarek, Lech Paprzycki, Marek Pietruszyński, Henryk Pietrzkowski, Krzysztof Pietrzykowski, Tadeusz Płuciennik, Zbigniew Puszkarski, Krzysztof Rączka, Jan Bogdan Rychlicki, Dorota Rysińska, Andrzej Siuchniński, Jacek Sobczak, ppłk Jerzy Steckiewicz, Andrzej Stępka, Maria Szulc, Krzysztof Startyk, Katarzyna Tyczka-Rote, Eugeniusz Wildowicz, Dariusz Zawistowski, Urszula Daniuk.

Wszyscy aktywnymi członkami PZPR, i działacze ZSMP i TPPR, entuzjaści komunizmu, dzieci lub krewni stalinowskich oprawców. Wielu z nich skazywało opozycjonistów, strakjkujących i innych na kary więzienia i represje w nielegalnym stanie wojennym. Wielu z nich jako kontakty operacyjne SB lub agenci SB. Ich członkowie rodzin bliscy i dalsi to w 99,9% komuniści związani z wojskiem, SB, milicją, sądownictwem.