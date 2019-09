'Plagiat ma być podobny do oryginału, a tu...' Jarosław Kaczyński bezlitosny dla Kidawy-Błońskiej i Schetyny

Wydaje się, że coś w tym jest- wszak cztery lata temu ówczesny lider największego ugrupowania opozycyjnego, a obecnie- prezes partii rządzącej "namaścił" na to stanowisko również kobietę, polityk lubianą i szanowaną przez elektorat PiS-u, Beatę Szydło. Obecna europoseł PiS z miejsca zaskarbiła sobie sympatię wyborców i rzeczywiście, gdy Zjednoczona Prawica wygrała wybory parlamentarne w 2015 r., Beata Szydło została premierem. Czy Schetyna próbuje podobnego manewru, ogłaszając, że kandydatką Platformy na ten urząd jest warszawska "jedynka", była marszałek, a obecnie- wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska, również pozytywnie postrzegana przez elektorat opozycji, w przeciwieństwie np. do samego lidera PO, kojarzoną ze spokojem i opanowaniem? Prezes PiS w ciekawy sposób skomentował decyzję Grzegorza Schetyny na dzisiejszej konwencji partii rządzącej w Olsztynie.

"Skoro natura tego przekopu nie zrobiła, to wydaje mi się, że to nie ma sensu"-podkreśliła polityk. Prezes PiS podsumował dziś:"To jest odkrycie na miarę Nobla". Kaczyński wskazał jednocześnie, że wcześniej o tej teorii nie słyszał, za to Kanał Sueski, Panamski i Kiloński oraz Gliwicki nie powstały same...