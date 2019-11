PiS ponownie zgłosiło kandydatów do TK. Zaskakująca zmiana

– Zgłoszone zostały trzy kandydatury: p. Robert Jastrzębski, p. Krystyna Pawłowicz, p. Stanisław Piotrowicz. Wszystkie przez KP PiS. Teraz wnioski trafią do Komisji Sprawiedliwości w celu zaopiniowania – powiedział portalowi 300polityka dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Do wyboru przez Sejm dojdzie w czwartek wieczorem.

Pod koniec października PiS zgłosiło jako kandydatów do TK Stanisława Piotrowicza, Krystynę Pawłowicz i Elżbietę Chojną-Duch. Według Centrum Informacyjnego Sejmu, procedura dotycząca wyboru kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego będzie musiała zostać powtórzona w nowej kadencji Sejmu, a wynika to z zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych.