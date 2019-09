,,PiS jest wiarygodny''. Eksperci chwalą nowy program

Pan dobra rada 7.9.19 21:33

Tylko nie płaczcie drodzy wyborcy że później za zakupy będziecie płacić dwa razy tyle co teraz bo koszty i tak zawsze wy ponosicie a nie pracodawcy i żeby się nie okazało, że chodź zarabiacie 4 tyś to możecie kupić za to mniej niż teraz za 2. Druga sprawa to inflacja jaką takie posunięcia mogą wywołać. Osoby, które odkładały całe życie dla swoich dzieci pieniądze zostaną z ręką w nocniku. Ale co tam, ważne że mamy 2 godziny lekcji religii tygodniowo, bo jakby z takim zapałem uczono ekonomi to PiS miały poparcie na poziomie progu wyborczego.