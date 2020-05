Piotr Müller: Wypowiedź szefa niemieckiego TK była niepotrzebna

Andrzej 15.5.20 10:56

Skoro prezes niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego wypowiedział te słowa, to nie zrobił tego niepotrzebnie, tylko dobrze wiedział, w jakim celu to robi - to absolutnie nie był przypadek. Dlatego Pan Stanisław słusznie zalicza Niemcy do kategorii "państw poważnych".