Piotr Gliński: Profesjonalizm, skuteczność, wiarygodność

Urszula 17.8.19 15:01

Profesjonalizm? Marszałek Sejmu - ogrodnik o wielu z podobnym wykształceniem. Rzeczywiście profesjonalizm.

Skuteczność - no jak się patrzy na stan polskiej armii to widzimy skuteczność jak cholera.

Wiarygodność - buhahaha. Kłamią wszyscy od Dudy do marszałka. Kuchciński najpierw żony nie woził, potem woził, a potem stwierdził, że PO też woziło. Duda stwierdził, że nie podpisze ustawy zmniejszającej emerytury żołnierzom. I co? W Sejmie jest projekt tej ustawy autorstwa PiS. Myślicie, że Duda nie podpisze tej ustawy?Zdziwicie się.