Pierwsze szczepienia to nie koniec. Powtórka co dwa lata?

Szczepienia przeciwko koronawirusowi, choć mają zakończyć trwającą od niemal roku pandemię koronawirusa, nie będą ostatnim etapem walki z Covid-19. Jak często będziemy musieli się szczepić? Na ten temat odpowiadał minister zdrowia.

Adam Niedzielski w rozmowie na antenie Radia Plus stwierdził:

„To jest duży znak zapytania. Oporność w optymistycznym scenariuszu - mówimy o dwóch latach”.

Dalej z kolei dodał:

„Z drugiej strony, jest scenariusz, według którego dokonuje się taka mutacja, która wychodzi poza zakres oddziaływania szczepienia i wtedy, na takiej zasadzie, jak z grypą, trzeba by było się szczepić co rok”.

Odpowiadając na pytanie w kwestii powrotu do szkół uczniów klas ósmych i maturalnych stwierdził:

„Nie chciałbym tutaj takich definitywnych informacji przekazywać, bo pandemia nas zaskakuje wszystkich. Dzisiaj, tak jak mówiłem, mamy wynik, który jest odstający w dół od poprzednich tygodni, co by wskazywało w gruncie rzeczy, że te zwiększone zachorowania, z którymi mieliśmy do czynienia po świętach, to była pewna kumulacja odłożonych badań, a nie start nowych zachorowań, ale to wszystko też wymaga pewnego czasu na potwierdzenie. Tak że rzeczywiście, jeżeli patrzymy sobie na pewne priorytety, to klasy ósme i maturalne ze względu na konieczność przygotowania się do egzaminów. Nie, w tej chwili absolutnie nie można podać terminów”.

dam/Radio Plus,Fronda.pl