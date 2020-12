Pierwsze szczepienia jeszcze w tym roku? Minister odpowiada

Jak dziś informowaliśmy, Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Szczepień. Czy pierwsze szczepienia zostaną wykonane jeszcze w tym roku? Na to pytanie odpowiadał w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Polityk poinformował, że rzetelne informacje na temat szczepień dostępne są na rządowych serwisach internetowych, pytać o nie można także poprzez infolinię, pod numerem 989, która uruchomiona będzie w środę.

Jak dalej poinformował Niedzielski:

„Ta infolinia będzie funkcjonowała w dwóch etapach. Pierwszy, który zostanie uruchomiony jutro, to jest właśnie ogólna informacja. A w połowie stycznia, kiedy już będziemy gotowi do zapraszania do konkretnych placówek na konkretne terminy osoby, które będą w pierwszej kolejności podlegały szczepieniu, po 15 stycznia będzie można się umawiać już na konkretne terminy”.

Dodał również, że dzięki interwencji premiera Morawieckiego na Radzie Europejskiej, posiedzenie komisji Europejskiej Agencji Leków odbędzie się wcześniej. Dalej stwierdził:

„Co to oznacza? Oznacza to, że być może nawet w tym roku będziemy mieli szansę taką, że pojawią się pierwsze dawki szczepionki na polskim rynku, oczywiście, o ile producent będzie w stanie efektywnie zarządzić łańcuchem logistycznym i dostarczyć je na rynek polski”.

dam/PAP,Fronda.pl