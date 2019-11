Piękny gest! Policjant oddał swoje buty bezdomnemu

ktoś tam 28.11.19 12:23

Uj, uj jaki troskliwy się znalazł. To tak jak z tymi obrońcami "biednych murzynków".



Coś pod koniec roku 2015 albo na początku 2016 roku ukazał się artykuł w "Dzienniku Polskim" o tym jak to "czuli na los ubogich" mieszkańcy tzw. bogatej dzielnicy w Paryżu, chyba XIX-stej, jak się dowiedzieli, że u nich ma powstać ośrodek dla ubogich to jak jeden mąż i jedna baba zaprotestowali bo się bali, że im wsadzą do dzielnicy "biednych murzynków". Protestowali celebryci, ludzie chałtury, politycy, przedsiębiorcy, co to we wszystkich mediach na prawo i lewo mówili o potrzebie pomocy...



Kościół prowadzi różne dzieła charytatywne tylko nie mają one takiego nagłośnienia jak słynna "orkiestra..." "złotego melona".