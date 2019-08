,,Piekło na ziemi''. Przerażające relacje świadków tragedii na Giewoncie

Jarek 24.8.19 10:17

Zostawcie krzyż w spokoju. Stoi tam, niech sobie stoi.

Komu przeszkadza, niech na niego nie patrzy, lub nie wchodzi na Giewont.



Ci poszkodowani ludzie dostali lekcję pokory od natury.

Gdyby mieli choć odrobinę wiedzy o "chodzeniu" po górach wysokich (w ogóle po górach), oraz gdyby posłuchali ostrzeżeń schodzących, to możliwe, że nie byłoby ofiar.



"Zdaniem świadków chmury nad Giewontem pojawiły się znienacka." pieprzenie.

Gdyby się rozglądali i słuchali, posłuchali rad schodzących, to by zauważyli.

Ale Polacy tacy są: "kto mi będzie ktoś coś mówił, ja jestem najmądrzejszy"

Jakoś Ci co ich ostrzegali schodząc - zauważyli nadchodzącą burzę.



Droga Frondo - przestańcie już to drążyć.

Naśmiewacie się z innych portali, ale tutaj jest to samo.