Perwersyjny Biedroń. Ustawa aborcyjna na 8 marca

Pracownik 6.3.20 10:46

Jest pewna grupa ludzi, której dotyczy to prawo, i która chce to prawo zmienić? Jest. Jest polityk, wybrany w demokratycznych wyborach, który chciałby im to umożliwić? No też jest. To teraz takie pytanie, w czym widzicie problem? Bo widzę, że Fronda jak zwykle daje się ponieść emocjom, a podobno to portal publicystyczny.