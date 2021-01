Paweł Szefernaker: Prezydent Jaśkowiak publicznie broni ,,kolesiostwa’’

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak stanął w obronie celebrytów, którzy zostali bez kolejki zaszczepieni przeciwko COVID-19. Samorządowcowi odpowiada wiceminister Paweł Szefernaker. „Absolutny skandal” – ocenia polityk.

W placówkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poza kolejką zaszczepiono 18. celebrytów, nienależących do szczepionej na obecnym etapie tzw. „grupy 0”. Informacje o tym fakcie wywołały oburzenie opinii publicznej, a minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił NFZ przeprowadzenie pilnej kontroli w WUM. Nie brakuje jednak osób, które stają w obronie celebrytów. Jedną z nich jest włodarz Poznania Jacek Jaśkowiak, który stwierdził, że artyści, jako „dobro narodowe”, powinni być szczepieni w pierwszej kolejności.

- „Uważam, że artyści są naszym dobrem narodowym. Dajemy im ordery, robimy sobie z nimi zdjęcia, dokonujemy wpisów na Facebooku. A może warto o nich zadbać bardziej konkretnie, póki żyją?” – napisał samorządowiec.

Do jego słów odniósł się na antenie Jedynki Polskiego Radia wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Polityk podkreśla, że nigdy nie powinno dojść do sytuacji, jaka miała miejsce w WUM. Wskazuje, że wciąż na swoją kolej czekają tysiące medyków, którzy już zapisali się na szczepienia. Tymczasem, przed nimi szczepione są osoby, który szczepionkę załatwiają sobie „po koleżeńsku”.

- „Jak chcesz się zaszczepić, to przyjedź i cię zaszczepimy. To jest absolutny skandal. Absolutnym skandalem jest też to, że takie osoby prominentne, politycy Platformy Obywatelskiej jak np. prezydent Jaśkowiak broni tego, mówi o dbaniu o swoje elity” – ocenia wiceminister.

- „Jesteśmy na wojnie z koronawirusem. Od 10 miesięcy całe państwo jest postawione w stan gotowości. Dziś najważniejsze jest to, aby osoby, które są na pierwszej linii frontu, lekarze którzy leczą miliony Polaków, którzy na co dzień ratują życie, ci którzy także narażają swoje życie ratując życie innych Polaków się zaszczepiły, a nie czekały w kolejkach” – dodał.

kak/niezależna.pl