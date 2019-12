Paweł Mucha o oświadczeniu Gersdorf: To obraża pamięć ofiar stanu wojennego

west 18.12.19 14:46

Szanowni Państwo Sędziowie.

Przecież rodowód wielu z Was pochodzi z tych "świetlanych, czerwonych czasów".

Wasza pozycja jest kontynuacją tamtych słusznie minionych czasów.

Jedynie co się w Waszej postawie zmieniło, to fakt iż mieszacie się do polityki.

W czasach poprzednich władz tego nie było. Szliście z władzą pod rękę.

Jednocześnie przepraszam tych z grona sędziowskiego, którzy mają inne od Waszego zapatrywanie na ten temat