Paweł Lisicki o ‘zawieszeniu’ Mszy – to zdrada Chrystusa

Tomasz 9.3.20 18:04

08.03.2020r. Godzina 17:15



Jezus do Anny od Jezusa powiedział: "Moje drogie umiłowane dzieci. Dziś wiele osób szerzy kłamstwa na temat koronawirusa i taka jest polityka państwa, która ma uspokoić społeczeństwo.

Teraz jest czas dla tych, którzy wierzą i ufają Bogu Wszechmogącemu by zanosić modlitwę przebłagania za grzechy Polaków, ich niewierność i brak wiary.

Drogie dzieci nie obawiajcie się wszak Ja Jestem Królem Polski, a Królową jest Moja Matka Maryja. Czy nie widzicie Mej opieki i troski o was? Czy nie sprawiam, że w wielu miejscach Polski jest czyste niebo bez zanieczyszczeń?

Wierzcie w moc Eucharystii, w Krew Moją i Ciało Moje ofiarowane za was na Ołtarzu. Ciało Moje i Krew są lekarstwem, mocą i wspomożeniem waszym. Zaś godne przyjmowanie Komunii Świętej jest oddaniem Mi czci. Czy wierzycie w moc Mojej łaski? Czy woda święcona jest dla was uleczeniem? Czy Msza Święta jest zagrożeniem z powodu zgromadzenia wiernych?

Moje drogie dzieci zasmucone jest Moje Serce z powodu lęku waszego, bo pragnę waszej obecności, ufności, oddania. Ja sam jestem wam umocnieniem, Ja sam pragnę was pokrzepić w Chlebie Życia, który wam daje byście żyli we Mnie, byście trwali, byście chodzili w Mojej obecności, w obecności Ducha Świętego.

Troski wasze są Moimi troskami, powierzajcie Mi swoje troski i ufajcie w moc Mojego działania.

Dobrze poczynili ci co zebrali zapasy wody i żywności potrzebne by przetrwać około miesiąca. Dobrze zachować środki ostrożności by nie zarazić się wirusem. Lecz gwarancją jest powierzenie się Mojej Matce, powierzcie też swoje rodziny, trwajcie na modlitwie i przychodźcie do Zdroju Mojego Miłosierdzia, przychodzie karmić się ze stołu Eucharystii.

Proszę byście święcili swoje pokarmy wodą święconą, żegnali się wodą święconą przed wyjściem z domu i tą wodą znak krzyż czynili zanim wejdziecie do domu.

Tak drogie dzieci wiele was czeka jeszcze trudu, lecz wiedzcie że wielka jest wasza nagroda w Niebie, a i tu wam łaski nie oszczędzę i wszystko co przyobiecałem wypełnię.

Tak z Serca wszystkim wam błogosławię co słowa te czytają i słuchają, Błogosławieni ci co w Mej wierności wytrwają.