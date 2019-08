Paweł Jędrzejewski: Prześladowany Woody Allen ucieka do Polski

„Histeria, jaka rozpętała się po ponurej aferze z Weinsteinem i spowodowała powstanie ruchu Me Too, przesądziła, że dystrybutorzy filmu Allena nie wprowadzili go na ekrany, mimo że jest gotowy już od roku” - pisze o najnowszym filmie Woody’ego Allena pt. „Deszczowy dzień w Nowym Jorku” Paweł Jędrzejewski z Forum Żydów Polskich.