Paweł Jędrzejewski: PiS ma prosty pomysł jak wzbogacić Polskę

Konfederata 24.9.19 15:15

Pomysł PiS: tradycjonalizm obyczajowy + interwencjonizm gospodarczy (redystrybucja dochodów).

No przecież to wypisz wymaluj program PZPR!

Wtedy również rodzina była podstawową komórka społeczną chronioną i wspierana przez państwo. Ma się rozumieć że rodzina jako małżeństwo i wtedy nacisk kładziony na ślub cywilny. Pomysł PiS to to samo, z tym, że nacisk kładą na małżeństwo kościelne. Ot cała różnica.

Jeszcze drobiazgi ich różnią, za PZPR faktycznie inwigilowano i zwalczano pedałów, w miarę potrzeby wykorzystując ich jako kapusiów, a za PiS są we władzach partyjnych, ale to wiadomo, postęp.