Paweł Chmielewski: Querida Amazonia. Rewolucja stopniowo idzie naprzód

Argentyński papież nie postawił jednak progresistów w złym położeniu. Wprost przeciwnie; choć wycofał się z otwartego ataku na celibat, pozostał wyraźnie uchyloną furtkę, która w niedalekiej przyszłości może posłużyć do wprowadzenia zmian na szczeblu krajowym. Ojciec Święty na początku Querida Amazonia zachęca do uważnej lektury całości dokumentu finalnego Synodu Amazońskiego. Choć dokument ten nie został wpisany do Magisterium – na co pozwala konstytucja apostolska Episcopalis Communio z 2018 roku – to Franciszek nadał mu bardzo duży autorytet. A przecież synodalny tekst wprost zachęca do udzielania święceń prezbiteriatu żonatym diakonom w celu zapewnienia ludowi Bożemu regularnego dostępu do Eucharystii. O wielkiej ambiwalencji Querida Amazonia piszę obszernie w artykule opublikowanym na portalu PCh24.pl (tutaj).