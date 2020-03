Michał Jan 6.3.20 11:25

Nic z tych rzeczy. Niemcy, to bardzo płytkie określenie, bo obejmuje ludność bardzo różnego pochodzenia i religii.

Największą różnicę, historycznie, stanowili "Niemcy" i Prusacy. Ta druga nacja miała nawet inną strukturę społeczną od krajów, które przyłączyła do siebie w postaci II Rzeszy Niemieckiej. Polska dla Prus zawsze była zagrożeniem i stąd owa "nienawiść".

Po upadku Republiki Weimarskiej, rząd NSDAP stanowili ludzie pochodzący z południa i stosunki polsko-niemieckie bardzo szybko ociepliły się.

Wojna to zburzyła i pozwoliła rozlać się "pruskości" po całych Niemczech.