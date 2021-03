Patryk Jaki w PE: Nie będziecie uczyć Polaków kultury!

Parlament Europejski debatuje dziś nad projektem rezolucji mającej ogłosić Unię Europejską „strefą wolności LGBTIQ”. Głos zabrał m.in. europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki, który wskazywał, że autorom pomysłu nie chodzi o tolerancję, a o wyrugowanie tradycyjnych wartości.

- „W Polsce jest mniej ataków na osoby LGBT niż w waszej postępowej Holandii, Belgii, czy Niemczech. To w Polsce nigdy homoseksualizm nie był karany, a u was był. Wreszcie to w Polsce jest więcej kobiet na kierowniczych stanowiskach. Więc może ta tradycyjna kultura wcale nie jest gorsza niż ta wasza nowa inżynieria społeczna?”

- pytał Patryk Jaki w PE.

- „Wam się wydaje, że będzie uczyć zacofanych Polaków nowej kultury. Tymczasem to nie nasza kultura wytworzyła przemysł zbrodni w Afryce czy nazizm. Dlatego nikt z was nie będzie uczył Polaków kultury”

- podkreślał.

Parlament Europejski chce ogłosić całą Unię Europejską „strefą wolności LGBT”. Jutro ma zapaść decyzja o przyjęciu rezolucji, w której znalazł się m.in. apel do KE o użycie wszelkich środków, w tym mechanizmu warunkowości, w walce z dyskryminacją mniejszości seksualnych.

kak/PAP