Patryk Jaki o decyzji ws. Nabielaka 9: Skandal nad skandale! Sędziowie łamią prawo

Alojzy Cedzidło 23.10.19 9:24

Tak jest Wasza Jasna Niebieskość Kowalski . Ja to załatwię jakem nie sędzia Mam tylko jeden warunek . WYGRAJCIE WYBORY . Tylko bez głosów nieważnych .Bo ta ,,nieważność " to Wasza ,,zasługa "Frekwencja " wzrosła , ale to przez Was . Nagnaliście swoich do urn a te matoły krzyżyka nie lubią .I sa jaja .