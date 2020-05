Papież odprawi Mszę w stulecie urodzin św. Jana Pawła

W pozdrowieniach po modlitwie Regina Coeli Papież zauważył, że w niektórych krajach przywrócono celebracje liturgiczne z udziałem wiernych, a w innych rozważana jest taka możliwość. We Włoszech od jutra będzie można odprawiać Msze z ludem. Franciszek wezwał jednak do zachowania wydanych norm i wskazań, aby czuwać nad zdrowiem każdego z uczestników.

-„Jutro przypada 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II w Wadowicach, w Polsce. Wspominamy go z miłością i uznaniem” - podkreślił Papież.

Franciszek przypomniał, że tradycyjnie w maju w wielu parafiach sprawowane były Msze połączone z Pierwszą Komunią św. W tym roku z powodu pandemii zostały one przeniesione w czasie. Pozdrawiając serdecznie dzieci, które miały uczestniczyć w tym radosnym wydarzeniu, Ojciec Święty zaprosił do wykorzystania czasu oczekiwania jako okazję do lepszego przygotowania poprzez modlitwę, oraz lekturę katechizmu, aby pogłębić znajomość Jezusa, wzrastając w dobroci i służbie innych.