Papież: obojętność wobec migrantów jest grzechem

Zaniepokojony Katolik 20.12.19 11:17

Ciebie Franciszku Bóg zapyta, co zrobiłeś z depozytem wiary i Kościołem który ci powierzył, dlaczego roztrwoniłeś talenty które otrzymałeś, czemu promujesz bałwochwalstwo i herezje, dlaczego siejesz zamęt i zgorszenie? Ilu migrantów zamieszkuje z Papieżem w Domu św. Marty? Jak Papież pomaga migrantom i dlaczego nie pomaga i nie nawołuje do pomocy prześladowanym i mordowanym Chrześcijanom- braciom w wierze, czy to nie im powinien pomóc w pierwszej kolejności idąc za przykładem Jezusa? Ludziom pomagać trzeba- głównie tam na miejscu a sporadycznie ściągając ich tu, bo ci naprawdę biedni i prześladowani są tam we własnych lub sąsiednich krajach i tam im trzeba pomóc. Czy Polska dziś by istniała gdyby z komuny większość obywateli z niej wyjechała, czy te opuszczone tam kraje się obronią i odbudują, czy też zamieszka tam przemoc, bezprawie i barbarzyństwo. Kto je obroni i odbuduje jak większość wyjedzie? Czy tymi biednymi i prześladowanymi migrantami są ci, których stać na kilka tysięcy dolarów opłaty za przemyt? Ci którzy później tu w Europie gwałcą i mordują kobiety i wiernych w Kościołach Katolickich, ci którzy obsikują i profanują świątynie czy to im mamy pomagać zabić do końca już i tak wątłą w Europie wiarę??? Bynajmniej nie takiego wypełniania swojej woli oraz przykazania miłości i takiego sposobu ewangelizowania oczekuje od nas Jezus. Szczęść Boże- nie do widzenia, godzi się mówić Kapłanowi, pobożnie i święcie wymawiać słowa modlitwy a nie trajkotać myśląc już o klapnięciu na tapczan i o jedzeniu obiadu.