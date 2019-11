Papież: Niektórzy mówią, że nie ma diabła. Nieprawda!

Pieniądze, które mogłyby służyć potrzebującym dzieciom często są używane, aby produkować broń, a ta z kolei niszczy człowieka i świat. W ten sposób Franciszek w homilii, wygłoszonej w Domu św. Marty mówił o działaniu szatana, który rozsiewa nienawiść niszczącą ludzką duszę. Punktem wyjścia papieskiego rozważania stał się fragment Księgi Mądrości, opowiadający o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga oraz o zazdrości szatana, poprzez którą na świat weszła śmierć (por. Mdr 2, 23-3, 9).

Papież podkreślił, że szatan istnieje i jego zazdrość o to, że Bóg przyjął ludzką naturę doprowadziła go do niszczenia ludzkości. W ten sposób w sercu człowieka pojawia się zazdrość, zawiść, rywalizacja, chęć niszczenia, a przecież ludzie mogliby żyć w pokoju, jak bracia. Nie wystarczy mówić o sobie, że jest się praktykującym chrześcijaninem, bo nasze obmowy, oczerniania zabijają innych.

“ Za takim zachowaniem stoi ktoś, kto popycha nas, abyśmy to zrobili. I to nazywamy pokusą – zaznaczył Ojciec Święty. - Kiedy idziemy do spowiedzi, to mówimy do spowiednika: «Ojczem miałem taką, taką i jeszcze inną pokusę...». Ktoś, kto dotyka naszego serca, aby wprowadzić nas na błędną drogę. Ktoś, kto dotyka naszego serca i przynosi zniszczenie, zasiewa nienawiść. I dziś musimy powiedzieć jasno, że wielu jest w świecie siewców nienawiści, która niszczy. ”

Franciszek zaznaczył, że wokół jest dużo nienawiści, wojen, niezgody, o których czytamy w gazetach. Ale ta wojna – podkreślił – rozgrywa się także w naszych sercach, bo rozsiewa ją szatan ziarnem zazdrości, która jest korzeniem wszelkiego zła. Papież odniósł się do świata polityki, gdzie jej aktorzy są kuszeni, aby zniszczyć, oczernić drugiego. W ten sposób rozsiewają atmosferę, która nie ma nic wspólnego z polityką czystą i zdrową, służącą dobru kraju.

“ Zachęcam was, aby dziś każdy pomyślał o tym: dlaczego we współczesnym świecie rozsiewa się tyle nienawiści? W rodzinach, które niejednokrotnie nie potrafią się pojednać; w dzielnicy, w miejscu pracy, w polityce... – mówił Ojciec Święty. - Siewcą nienawiści jest to: «A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła». Niektórzy twierdzą: «Ależ ojcze, diabła nie ma, jest zło, takie zło, ulotne...». Ale Słowo Boże jest jasne. To diabeł zmierzył się z Jezusem, czytajcie Ewangelię: czy wierzymy, czy nie, ona pozostaje jasna. ”

bsw/Paweł Pasierbek SJ, Vaticannews.va