Państwo zapłaci za zmianę płci transpłciowego gwałciciela własnej córki

Amerykańscy podatnicy stanu Wisconsin zapłacą za operację zmiany płci transpłciowego gwałciciela. Mark Campbell gwałcił wielokrotnie swoją własną 10-letnią córkę, a mimo to sędzia federalny zdecydował, że operację zmiany płci gwałciciela pokryją podatnicy. Jakby tych przerażających absurdów nie było mało, Campbell, czekając na swoją operację, odsiaduje wyrok w więzieniu dla kobiet.

Według jednego z sędziów Campbell okazał „brak wyrzutów sumienia, empatii czy odpowiedzialności”, gdy chodzi o krzywdę, jaką wyrządził córce. A mimo to, „zauważając, że zaplanowanie wymaganej operacji może potrwać aż rok, gdyż w Winsconsin jest tylko jeden wykwalifikowany chirurg, który potrafi przeprowadzić operację, sędzia [James Peterson] zaapelował do stanu o umieszczenie Campbella do tego czasu w więzieniu kobiecym”.

Zwyrodnialca aresztowano w 2007 r. „Córka Campbella powiedziała pracownikowi opieki społecznej, że [jej ojciec] często ją gwałcił, masturbował się w jej obecności, pokazywał jej pornografię i stosował wobec niej różne zabawki erotyczne. Jego młodszy syn był świadkiem niektórych jego przestępstw”. Zrozpaczona dziewczynka chciała popełnić samobójstwo.

Campbell przyznał się do winy i ze względu na to sąd początkowo skazał go na nie więcej niż 20 lat więzienia. O braku jakichkolwiek wyrzutów sumienia skazanego świadczy jednak fakt, że kazirodca domagał się wyroku trzech lat. Ostatecznie sąd zdecydował o karze 44 lat więzienia. Jak powiedział prokurator okręgowy John O’Boyle: „Nie potrafię wyobrazić sobie bardziej – z wyjątkiem zabójstwa lub fizycznego okaleczenia dziecka – bardziej przerażającego przestępstwa i bardziej niszczącego przestępstwa popełnionego przeciwko dziecku”.

Na uwięzieniu Campbella sprawa jednak się nie zakończyła. W więzieniu kazirodca zaczął twierdzić, że jest kobietą i nazywać siebie imieniem „Nicole Rose”. Kiedy odmówiono mu operacji plastycznej na koszt podatnika, zagroził, że dokona samookalecznia i usunie swoje genitalia. Psychiatra zdiagnozował u niego dysforię na tle tożsamości płciowej, a władze więzienne zaczęły zaopatrywać go w ubrania kobiece i podawać mu hormony.

Campbell zaskarżył też urzędników więziennych i psychiatrę, twierdząc m.in., że naruszyli oni ósmą poprawę do Konstytucji, która zabrania stosowania okrutnej i nadzwyczajnej kary. Choć początkowo zespół złożony z trzech sędziów wydał wyrok przeciwko Campbellowi, 8 grudnia 2013 nominowany przez Obamę sędzia James Peterson zdecydował, że stan Wisconsin naruszył prawa Campbella. Stwierdził też, że więzień cierpi na ostry przypadek dysforii, a posiadanie penisa wywołuje u niego „ogromne cierpienie”.

Sędzia zdecydował, że więźniowi należy się konsultacja chirurgiczna w sprawie zmiany płci i „zapewnienie takiej operacji, jeśli chirurg zdecyduje, że ona (Campbell) jest odpowiednim kandydatem”.

jjf/ChurchMilitant.com