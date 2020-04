PAD. Wybory: Najważniejsze zdrowie i życie obywateli. Wybory i stabilność państwa są w tej sytuacji drugorzędne

plantator buraków 4.4.20 14:45

Rozumiem, że tkwisz w betonowym hermetycznym silosie, wypełnionym nieprzebranymi zapasami, na bezludnej wyspie. Jedyną łączność ze światem zapewnia ci internet.



Dlatego nikt nie zasypuje twojej skrzynki pocztowej rachunkami i inną korespondencją. Nie masz bowiem jej, tak jak i nie masz klatki schodowej, na której ktoś mógłby nakasłać i na ciebie, i na tę skrzynkę, i na tę korespondencję, która miałaby być do niej wrzucona.



Z tych samych powodów nie musisz w ogóle chodzić po ulicach, na których przecież zdarza się, że niektórzy ludzie kaszlą.



Ponieważ nie masz kontaktu z żadną z tych rzeczy i okoliczności, faktycznie to nieźle dla Polski, że z żadnej z nich nie masz zamiaru skorzystać. To dobrze, że tacy jak ty siedzieli, siedzą i będą siedzieć w domach na swoich bezludnych wyspach. Zwłaszcza w dniach korespondencyjnych wyborów prezydenckich "Maj 2020".