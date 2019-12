Owsiak do Gersdorf: Jestem z Panią! Mam podobne problemy

"Rano przeczytałem wiadomość, że prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie w sprawie słów wypowiedzianych w stronę Pani Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf przez dziennikarza TVP Cezarego Gmyza. Użył on wobec Pani Prezes słowa „szlampa”, co z niemieckiego tłumaczymy na „zdzira”, „szmata”, „suka”. To słowo znajdowało się w większym wywodzie dziennikarza TVP, którego w całości nie zacytuję, bo jest po prostu straszny. Prokurator nie widział powodu, aby za tego rodzaju stwierdzenie chociażby pogrozić palcem, autora słów upomnieć, zwrócić uwagę na niestosowność takich określeń. Duszę się pisząc te słowa, bo powinienem je pisać w stylu redaktora TVP, Cezarego Gmyza. I nawet słowa niecenzuralne, które w języku polskim są bardzo często używane i nadają mu w wypowiedziach soczystość emocji, byłyby przy słowach redaktora TVP potulną pieśnią. To także nie grypsera, czyli słownictwo więzienne. To słownictwo po prostu z piekła rodem, z jakichś najbardziej ponurych lochów, które coraz częściej staje się językiem powszechnym w publicznych wypowiedziach. Taka wypowiedź powstać tylko w najbardziej mrocznych, czarnych, nieprawdopodobnie złych duszach. Z takimi określeniami i porównaniami nie raz osobiście spotykałem się, także w mediach publicznych, że wspomnę tutaj okrutny, przeokrótny przekaz plastelinowy skierowany w moją stronę. Pora Dziennika Telewizyjnego to często jeszcze czas aktywności dzieci. Ten plastelinowy świat przestraszył moje wnuczki, które mają ogromny dystans w patrzeniu na wszelkiego rodzaju filmowe opowieści i niełatwo je przestraszyć. Tak jakby ktoś strzelał z pistoletu, a kulki nie były plastikowe. Takie słowa, takie sceny przeszywają jak dźgnięcie nożem"-czytamy.