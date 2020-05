Oto kandydaci na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego

Foster 23.5.20 20:31

Proszę cię, nie obrażaj a poszukaj:

Zgodnie z Konstytucją oraz jednoznacznie brzmiącym art. 17 § 1 pkt 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, uprawnieniem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego jest:

1) dokonywanie wyboru 5 kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

2) oraz przedstawianie ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;

To dwie odrębne kompetencje i dwa odrębne uprawnienia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Realizacja tej drugiej kompetencji wymaga podjęcia przez całe Zgromadzenie Ogólne uchwały o przedstawieniu wybranych 5 kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Uchwała ta musi zapaść większością głosów. Jeżeli więc kandydaci wybrani nawet w zmanipulowanej procedurze nie znajdą w głosowaniu tej ostatecznej uchwały poparcia większości członków Zgromadzenia Ogólnego, i tak trzeba będzie ów wybór ponowić.

Wniosek: punkt 2 nie został zrealizowany, a więc procedura nie zostala zakończona. To Zgromadzenie Ogólne sędziow SN powinno przedstawić Prezydentowi kandydatów, a robi to w drodze uchwały, ktorej nie było. Kiedyś jak sprawa trafi do TSUE to będziemy mogli ponownie wrócić do tej pouczającej rozmowy.