Oto, jak prezydent Duda uczci niepodległość Polski

Prezydent Andrzej Duda będzie uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada zarówno w Warszawie, jak i poza stolicą. Obchody będą miały charakter zarówno państwowy, jak i obywatelski. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski poinformował, że rano Andrzej Duda złoży kwiaty pod pomnikami sześciu ojców niepodległości w Warszawie, w tym pod odsłoniętym niedawno pomnikiem Wojciecha Korfantego. Następnie prezydent weźmie udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej.

- W samo południe planowane jest wspólne odśpiewanie hymnu narodowego w kilkuset miejscach w Polsce i za granicą w ramach akcji "Niepodległa do hymnu" - powiedział Wojciech Kolarski. Jak podkreślił, akcja jest organizowana po raz drugi i można już mówić o początku pewnej tradycji, kiedy prezydent wraz z Polakami włącza się w akcję organizowaną przez Biuro Programu "Niepodległa".

Po odśpiewaniu hymnu odbędzie się uroczysta zmiana wart, a od 13.00 do 20.30 na Krakowskim Przedmieściu zaplanowano drugą odsłonę Festiwalu Niepodległa z pokazami starych pojazdów i powozów konnych.

- W tym roku festiwalowi towarzyszyć będzie wydarzenie specjalne - Gramy dla Niepodległej: koncert Golec uOrkiestra, który rozpocznie się o 17.00 przed Pałacem Prezydenckim - zapowiedział dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Nowy projekt braci Golec, poprzez muzykę góralską, odnosi się do korzeni i historii Polski. Jak podkreślił Jan Kowalski, twórcy zaprosili do współpracy między innymi Piotra Cugowskiego i Andrzeja Lamperta, co czyni muzyczne wydarzenie interdyscyplinarnym. Na koncercie będzie prezydent Andrzej Duda.