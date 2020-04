Ostatnia próba Kościoła – szatan jako dobroczyńca i filantrop

Jak powiedział Sługa Boży, kardynał Fulton Sheen, szatan może się ukazać w wielu przebraniach, udając Chrystusa, ale na końcu świata pojawi się jako dobroczyńca i filantrop. Oszukańcza pseudoreligia szerzyć się zatem będzie pod znakiem niwelowania za wszelką cenę ludzkiego cierpienia, tworząc zwodniczy kult czynienia dobra w doczesności. Usuwając z przestrzeni znak cierpienia i równocześnie znak zbawienia - Krzyż Chrystusa - rozmywa perspektywę życia wiecznego - zbawienia lub potępienia. Pobrzmiewa w tym echo Judaszowego pytania o sens namaszczenia stóp Jezusa drogocennym olejkiem: po co takie marnotrawstwo? Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim…

Przygotowując się do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego wsłuchajmy się w słowa św. Jana Pawła II: Człowiek „ginie”, gdy traci „życie wieczne”. Przeciwieństwem zbawienia nie jest więc samo tylko doczesne cierpienie — jakiekolwiek — ale cierpienie ostateczne: utrata życia wiecznego, odrzucenie od Boga, potępienie. Syn Jednorodzony został dany ludzkości, aby ochronić człowieka przede wszystkim od tego ostatecznego zła i ostatecznego cierpienia. W swoim zbawczym posłannictwie ma On przeto dotknąć zła u samych jego transcendentnych korzeni, z których wyrasta ono w dziejach człowieka. Owe transcendentne korzenie zła tkwią w grzechu i w śmierci, one bowiem znajdują się u podstaw utraty życia wiecznego. Posłannictwo Jednorodzonego Syna polega na przezwyciężeniu grzechu i śmierci. Przezwycięża grzech swoim posłuszeństwem aż do śmierci. Przezwycięża zaś śmierć — Zmartwychwstaniem.