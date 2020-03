Orlen maksymalnie obniża ceny paliw

-„Jako firma odpowiedzialna zachęcamy wszystkich do pozostania w domach, jednak zdajemy sobie sprawę, że wiele osób w całej Polsce, w tym służby mundurowe i medyczne, muszą zachować teraz najwyższą mobilność” – napisał Obajtek.

Prezes Orlenu poinformował też dzisiaj, że koncern uruchomił drugą linię płynu do dezynfekcji rąk. Ma to pozwolić na wyprodukowanie płynu o pojemności 1 litra w cenie detalicznej 15 zł. Do końca tego tygodnia płyny będą dostępne w sprzedaży na stacjach spółki.