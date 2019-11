Ordo Iuris przypomina: W szkole ma prawo wisieć krzyż

Marek21 5.11.19 15:55

Krzyż czy dwie deszczułki zbite pod kątem 90 stopni?

Krzyż do czegoś zobowiązuję. Pod Krzyżem nie ściągam, nie obmawiam kolegów, nie biję się, nie oszukuję, nie oglądam pornografii na komórce.

Jeżeli to robię to znaczy że to tylko dwie deseczki.

Łatwo krzyczeć o to, by krzyż wisiał, ale co dalej? Na ile obrońcy krzyża potrafią spowodować, by nie porastał on tylko kurzem, by coś przez niego przemawiało, by był zauważany?

Czy rodzice wspierający walkę o krzyż potrafią nauczyć swoje dzieci do czego zobowiązuje ich Krzyż?

Krzyczeć najłatwiej, a potem się nie przejmować, że coś wisi. Lepiej Krzyż zdjąć niż pozwolić by był niezauważany i ignorowany.