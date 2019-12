Opozycja 'na Maderze'? Komentarze po porażce PO w głosowaniu

Albert 19.12.19 23:04

Jak pracuje mafia przebrana w czarne togi ?! Pierwszych sędziów w sądach mona zobaczyć około południa, powitania, kawka, a potem różnie to bywa. Sprawy, które prowadzą przeciągają tak długo jak się da, by potem powiedzieć, że to reforma sądownictwa prowadzona przez PIS wydłużyła a nie skróciła czas postępowań ! Któremu z sędziów chciałoby się grzebać w aktach spraw, dowodach – a co ich to obchodzi ?! W sprawach stosunkowo prostych orzekają werdykt zaocznie (wiecie co znaczy zaocznie ?) ! Ich zasada w orzekaniu jest taka: najpierw nasi (sędzia ukradł 50 zł starszej pani – niewinny bo był roztargniony, sędzia złodziej części zamiennych do wiertarek niewinny, bo koszt tych części jest nieadekwatny w wysokości odsunięcia go od zawodu- uniewinniony, a wielu więźniom przyznano odszkodowania), potem ludzie z „przyjaznej nam” formacji politycznej (Gawłowski, Neuman, Kwiatkowski, Najsztub, Durczok – wszyscy niewinni), a na końcu przeciwnicy polityczni (Śpiewak, Kamiński, Morawiecki, Ziemkiewicz) – wszyscy winni ! Czas tych sędziów PRL-u się skończył – WON !!!