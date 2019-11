Opinia Ordo Iuris przekazana sądowi: Naklejki z ,,Gazety Polskiej'' nie łamią prawa

Albert 13.11.19 11:08

"Prezes fundacji Ordo Iuris zapowiedział w piątek złożenie zawiadomienia do prokuratury po tym, jak artystka z Wrocławia zamieściła w Internecie film, w którym zachęca do zakupu rzeźby przedstawiającej wizerunek Maryi w kształcie waginy w tęczowych barwach."



Czyżby działania artystki z Wrocławia nie stanowiły wykonania przysługującego jej prawa wyrażania poglądów i miały na celu realizację społecznie uzasadnionego interesu?



Ach te ordojurki - co krok, to totalna kompromitacja. I jak potem poważnie traktować tych katoćwoków?