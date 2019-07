Onet: Sąd nakazuje ,,Gazecie Polskiej'' usunąć naklejki

Wiesław Kaloryfer 25.7.19 17:20

Nie. Zabezpieczenie adresowane jest do wydawcy. Znaczy to, że on ma zakaz sprzedaży tytułu z nalepką, ale nie ma zakazu zakupu przez kogokolwiek tego samego. Zresztą ze względów proceduralnych taki zakaz dla kupujących byłby niemożliwy (ktoś musiałby pozwać wszystkich obywateli RP, sąd wobec wszystkich musiałby wydac zabezpieczenie i to postanowienie o zabezpieczeniu wszyscy musieliby dostac do ręki). Ponadto zakaz tego typu nie może być wydany "do tyłu". Więc jak już coś zostało sprzedane, to "po ptokach".

Co jeszcze istotne: gdyby dystrybucją gazety zajął się inny podmiot niz ten, wobec którego wydano postanowienie o zabezpieczeniu, mógłby gazetę z nalepką sprzedawać do woli. Chyba, że sąd wobec niego wydałby kolejne postanowienie o zabezpieczeniu.

Tak samo, jak sam chciałbyś sobie swój egzemplarz GP z nalepką sprzedać na "alledrogo" czy gdziekolwiek, to możesz to robić z czystym sumieniem. Ten zakaz sądowy Ciebie nie obejmuje.