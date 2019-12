Ofiara na Kościół bezgotówkowo! Pierwszy ofiaromat stanął w kościele w Krakowie

Urządzenie jest personalizowane. – Możemy wykonać urządzenie adekwatne do estetyki wnętrza kościoła, a każdy proboszcz będzie mógł w prosty sposób decydować o tym, co pojawia się na wyświetlaczu urządzenia, w tym m. in. wskazywać cele, na które darczyńca będzie mógł przekazać ofiarę (np. utrzymanie kościoła, remont prezbiterium, pomoc ubogim) – wyjaśnia Wojciech Burzyński, współtwórca projektu. Ofiaromat posiada wersje językowe. Wzorowany jest na podobnych urządzeniach funkcjonujących już w wielu krajach Europy (m. in. w Hiszpanii, Francji, Anglii, Włoszech czy na Węgrzech).