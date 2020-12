Odzyskanie Bożego Narodzenia. Petycja do premiera Morawieckiego

- Święta Bożego Narodzenia to drugie najważniejsze święta dla katolików. Ważniejsze są jedynie uroczystości Wielkiej Nocy. A my, katoliccy wierni, zmuszeni byliśmy pozostać w domach w trakcie obchodów Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej. Uczestnictwo we wspólnym świętowaniu przez obecność na Mszach świętych jest prawdziwym przeżyciem tego świętego czasu, czego nie można powiedzieć o udziale w Eucharystii za pośrednictwem środków masowego przekazu – czytamy na stronie internetowej protestuj.pl.

W całej Europie w związku z pandemią koronawirusa wprowadzane są różnego rodzaju ograniczenia, z pełnymi lockdownami włącznie. Restrykcje te dotyczą także naszego kraju. Jednym z najbardziej widocznych i uderzających w katolików w Polsce jest ograniczenie liczby osób mogących uczestniczyć w Mszach świętych oraz dopuszczalny limit osób, w gronie których możliwe będzie spędzie świąt Bożego Narodzenia.

W tej sprawie zareagował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, który w prośbie do premiera Mateusza Morawieckiego wnioskuje, aby od dnia Wigilii Bożego Narodzenia limit wiernych w Kościołach został zwiększony do jednej osoby na 7. metrach kwadratowych. Obecnie jest to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

W serwisie Protestuj.pl stworzona została petycja do premiera Mateusza Morawieckiego, która została nazwana Odzyskanie Bożego Narodzenia.



Petycję do premiera można podpisać TUTAJ.

mp/protestuj.pl