Obłęd! Opozycja szykuje atak na marszałka Karczewskiego?,,Są odurzeni poczuciem triumfu''

PiS to zgraja płatnych kłamców, karierowiczów i zwykłych oszustów., a przykład idzie z centrali znanego żoliborskiego developera!



Senat opublikował w środę wykaz lotów marszałka Stanisława Karczewskiego rządowym samolotem i o statusie HEAD. Po kilku godzinach zniknął on ze strony internetowej, a pojawił się nowy "zaktualizowany". Z nowego wykazu zniknął lot marszałka z żoną do Paryża oraz dwa loty samego Karczewskiego!!!

